موانئ دبي العالمية و«مصدر» تستكشفان حلول الطاقة النظيفة

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم لاستكشاف آفاق التعاون في مجال حلول الطاقة النظيفة عبر محفظة «موانئ دبي العالمية» من الموانئ والمناطق الحرة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وستعمل «مصدر» مع «موانئ دبي العالمية» على معالجة التحديات المتعلقة بتوليد طاقة كهربائية مستدامة موثوقة ومجدية من حيث الكلفة، مع تركيز خاص على المناطق النائية أو تلك غير المغطاة بشبكات الطاقة الكهربائية. وستقدم «مصدر» خدمات مخصصة لإدارة المشاريع بدءاً من الدراسة المبدئية وصولاً إلى التنفيذ ومن ضمن ذلك المشروعات المجتمعية بهدف دعم عمليات «موانئ دبي العالمية».

وبموجب المذكرة تمثل مراجعة عمليات «موانئ دبي العالمية» في ميناء بربرة بجمهورية أرض الصومال باكورة التعاون بين الجانبين مع التركيز على الخلايا الشمسية الكهرضوئية الهجينة – مصانع الديزل، وتكرير المياه، وغيرها من الخدمات الاستشارية الفنية في مجال توليد الطاقة. كما سيبحث الاتفاق تعزيز مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في جميع موانئ ومحطات الشركة في المنطقة.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: نسعى لدمج الاستدامة في كل ما نقوم به بناء على اعتقادنا الراسخ بأهميتها القصوى للأعمال التجارية ولضمان مستقبل أكثر إشراقا لأجيالنا القادمة عملا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

تشكل هذه المذكرة خطوة هامة في مساعينا للحد من تأثير عملياتنا على البيئة في المنطقة وحيثما تواجدنا. كما تساعدنا في تطوير حلول طويلة المدى للمجتمعات التي نعمل فيها، ونتطلع قدما لشراكتنا مع مصدر في سعينا للمساهمة الفاعلة في تحقيق الرؤية السديدة لقيادة الدولة ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يسعدنا العمل عن كثب مع شركة عالمية رائدة كمصدر في تعزيز موقع دولتنا العالمي بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي تركز على الارتقاء بالإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: سعداء بالعمل مع «موانئ دبي العالمية» واستكشاف إمكانات اعتماد الطاقة المتجددة ذات الجدوى التجارية عبر عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع «مصدر» بخبرة واسعة في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة خارج الشبكة حول العالم، ونحن ندرك تماماً فوائد تأمين الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة الموثوقة والفعالة من حيث التكلفة لكل من الشركات والمجتمعات المحلية.

وإننا نتطلع قدماً لتحقيق تلك الفوائد على أرض الواقع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة. وتعمل «مصدر» على إيصال الطاقة المتجددة إلى المواقع خارج نطاق الشبكات الكهربائية حول العالم بدءاً من جزر المحيط الهادئ وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في أفغانستان والمغرب وصولاً إلى مشاريع طاقة الرياح البرية في جمهورية سيشل والطاقة الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة في مصر.

تنفذ «مصدر» في جزر المحيط الهادئ 11 مشروعاً للطاقة المتجددة مصمم خصيصاً لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في تلك الدول عبر زيادة مستويات مرونتها، وتعزيز إيجاد فرص العمل، والمساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة. كما أسهمت المشاريع في الحد من استخدام نحو 3.2 ملايين لتر من وقود الديزل المستورد، لتوفر بذلك ما يزيد عن 3.7 ملايين دولار سنوياً من نفقات الوقود.

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