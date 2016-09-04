“موانئ دبي العالمية” توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة “سوما” الروسية

وقعت “موانئ دبي العالمية”، مذكرة تفاهم مع مجموعة “سوما” الاستثمارية الروسية لاستكشاف فرص الاستثمار في الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والمرافق اللوجستية الداخلية في روسيا.

وتركز الاتفاقية على التعاون في تطوير التكنولوجيا المبتكرة وفائقة الحداثة في مجالات عمليات الموانئ، وتسليم البضائع وعلى تطوير وتعزيز ممرات النقل بين دول التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأقصى الروسية.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي يقام في مدينة فلاديفوستوك، لتسليط الضوء على التسهيلات والشروط الجديدة الداعمة للاستثمارات وممارسة الأعمال والتجارة وتشجيع المستثمرين في منطقة الشرق الأقصى لروسيا وعلى رأسها مشروع الميناء الحر في فلاديفوستوك.

وكانت “موانئ دبي العالمية” قد وقعت في يناير الماضي اتفاقية مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر لتأسيس شركة جديدة مشتركة باسم “موانئ دبي العالمية – روسيا”، تستهدف مشاريع البنى التحتية في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات في روسيا.

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