موانئ دبي العالمية تبرم شراكة مع المعهد الدولي للأفراد والتنمية

وقعت «موانئ دبي العالمية» اتفاقية شراكة تطوير مهني مع المعهد الدولي المعتمد للأفراد والتنمية «سي آي بيه دي»، الهيئة المهنية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها وتهدف إلى تطوير الموارد البشرية والأفراد. تعد موانئ دبي العالمية أول مؤسسة في دول التعاون تبرم مثل هذه الاتفاقية مع المعهد الذي يضم أكثر من 140 ألف عضو ويركز على مساندة تحسين العمل وحياة العاملين المهنية، كما يقوم منذ أكثر من 100 عام بتحديد معايير التميز في مجال تنمية الأفراد والمنظمات.

وتسلط الشراكة الضوء على التزام «موانئ دبي العالمية» بالتعزيز المستمر لقدرات رأس المال البشري وسعيها لتطبيق أرقى المعايير الدولية في إدارة رأس المال البشري وتنميته لاستقطاب أفضل الكفاءات في القطاع والحفاظ عليها وتنميتها للمحافظة على مستويات الجودة التي تميزت بها على مر الزمن. ولهذا نركز على تطوير وتنمية مهارات جميع موظفينا من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة ومنحهم فرصًا للنمو والتقدم في مساراتهم المهنية.

وقع على الشراكة روبين ويندلي، نائب الرئيس الأول، رأس المال البشري، «موانئ دبي العالمية» وماثيو مين مدير عام المعهد الدولي المعتمد للأفراد والتنمية في الشرق الأوسط وذلك في المقر الرئيسي لـ«موانئ دبي العالمية» في دبي حيث يقع مرفقها الرائد ميناء جبل علي. وتتيح الاتفاقية لفريق رأس المال البشري في المقر الرئيسي الوصول إلى قاعدة مصادر معايير مهنية معترف بها عالمياً في مجال تنمية الأفراد ومواكبة أحدث التوجهات والممارسات المطبقة في القطاع.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «يشكل العاملون لدينا أهم أصولنا وتترجم هذه الشراكة نيتنا الراسخة لتطوير مهاراتهم، إذ إننا نركز دائماً على تدريب وتطوير مهارات موظفينا ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. تعتبر مثل هذه الشراكات أمراً حيوياً لضمان اطلاعنا على أحدث ما تم التوصل إليه في طرق تقديم هذه المصادر وفرص العمل، وإن الاستثمار في أفرادنا وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإحداث التغيير سيساعدنا في تحقيق رؤيتنا المتمثلة بقيادة مستقبل التجارة العالمية».

وقال روبين ويندلي، يشهد عالم الأعمال تغيرات متواصلة ومتسارعة غير مسبوقة، ولا شك بأن التطوير المهني يعتبر مكوناً حاسماً في خدماتنا لضمان تكيفنا مع التحديات والفرص التي يوفرها هذا التطوير المهني. ونحن نقوم من خلال معهد ’موانئ دبي العالمية‘ الذي يعدّ معهداً خاصاً بنا للتدريب المتميز، بدعم مهارات الأفراد لدينا وذلك حتى يشعروا بأن لديهم القدرة على القيام بأعمالهم بالشكل الصحيح، ويكونوا جاهزين للتقدم في حياتهم المهنية. وهذا البرنامج يمضي بالتطوير المهني إلى آفاق أبعد، حيث يلبي المعايير المهنية الدولية.

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