“موانئ بي آند أو” توقع اتفاقية لتطوير ميناء صومالي

وقعت شركة “موانئ بي آند أو” -المملوكة لحكومة دبي- اتفاقية لإدارة وتطوير ميناء بوساسو متعدد الأغراض في ولاية بونت لاند “أرض النبط” الصومالية لمدة 30 عاماً، بقيمة 336 مليون دولار (ما يعادل 1.235 مليار درهم).

وبحسب بيان صدر عن “جمارك دبي، فإن معدل المرحلة الأولى لإدارة وتطوير الميناء يبلغ 136 مليون دولار، تعقبها بعد استكمال الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للميناء المرحلة الثانية بقيمة 200 مليون دولار.

وبموجب الاتفاقية، فإن أعمال التطوير في المشروع ستتضمن بناء رصيف بطول 450 متراً ومساحة دعم تبلغ 5 هكتارات وإجراء إصلاحات وإزالة رواسب إلى عمق يصل إلى 12 متراً.

كما سيتم تطوير أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بتشغيل الميناء (TOS) وتحسين عمل الروافع المتحركة ومعدات مناولة الحاويات وغيرها من الأعمال التطويرية للميناء.

ووقع الاتفاقية في دبي يوم الخميس الماضي كل من عبدويلي محمد علي، رئيس ولاية بونت لاند، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.