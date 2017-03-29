“موانئ أبوظبي”: 13 مصنعاً جديداً في منطقة التجارة الحرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي إن الشركة وقعت 13 اتفاقية لإنشاء 13 مصنعاً جديداً في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.

وأوضح أن 50% من المصانع الجديد قيد الإنشاء حالياً بعد توسعة المنطقة الحرة.

وأضاف أن سعر إيجار المتر المربع في المنطقة يتراوح بين 28 درهماً للمشروعات الصناعية و30 درهماً للمشروعات اللوجستية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مليوني متر مربع لمنطقة صناعات الألمنيوم في منطقة خليفة الصناعية حيث يجري العمل حالياً على استقطاب الصناعات الثقيلة.

وكانت “موانئ أبوظبي” قد أعلنت توسعة في المنطقة الحرة لميناء خليفة لتصبح أكبر منطقة حرة في المساحة بالوطن العربي.

وتضم منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة حاليا نحو 40 شركة بأنشطة مختلفة منها الصناعية والتجارية والخدماتية، كما تتيح المنطقة للمستوردين والمصدرين سهولة الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك ضمن أربع مناطق زمنية حول العالم.