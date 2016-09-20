مواطنة إماراتية تصمم محطة للمريخ تقي رواد الفضاء أشعة الشمس

قالت المواطنة الإماراتية ريم المرزوقي، مهندسة تخطيط في شركة مطارات أبوظبي إنها تعمل على تصميم محطة فضائية للمريخ وهي عبارة عن ألواح زجاجية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد يحتاجها رواد الفضاء عند الصعود إلى المريخ لحمايتهم من أشعة الشمس الضارة.

وأشارت خلال مقابلة لها إلى أن بناء هذه القاعدة يمكن رواد الفضاء من العيش على سطح المريخ، لافتة إلى أن مهمة البناء قد توكل إلى روبوت اَلي بمواصفات معينة باستخدام المواد المتوفرة على الكوكب نفسه.

وأضافت أنها تعمل على تطوير جهاز جديد للتمييز بين البضائع المقلدة والأصلية ليتم استخدامه من قبل الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى تطوير روبوت مخصص لعلاج أطفال التوحد على شكل دمية دب بطول متر واحد بما يسمح للطفل باحتضانه، ويساعد طفل التوحد على التخلص من عقدة الخجل وتمكنه من التفاعل مع الغرباء.

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