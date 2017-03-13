“مواصفات” تحظر استيراد السيارات المستعملة غير المطابقة من جميع الدول

قالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أنها ستحظر استيراد السيارات المستعملة غير المطابقة للمواصفات المحددة والتي تعرضت لأضرار جسيمة من جميع أنحاء العالم قبل نهاية 2017.

وأوضح عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من نظام الرقابة على السيارات اعتباراً من مطلع مايو المقبل من خلال حظر استيراد السيارات من أسواق الولايات المتحدة بعد إنجاز عملية ربط البيانات بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الأمريكية المسؤولة عن السلامة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على إجراء عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة في الأسواق الأوربية والآسيوية، وباقي أسواق السيارات المستعملة في دول العالم بهدف تطبيق القرار على جميع السيارات المستعملة لمختلف الدول.

وقالت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أنها ستبدأ بتطبيق النظام الإلزامي للرقابة على المركبات المستعملة اعتباراً من مايو 2017.

وأوضحت أن هناك 7 أنواع من السيارات المحظورة من الاستيراد، وهي السيارات المحترقة، والخردة، والغارقة، والمفككة، والسيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة، والسيارات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والسيارات ذات العيب التصنيعي.