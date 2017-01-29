ترامب يأمر بمنع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إن الحظر الأمريكي على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط ينطبق على أطقم طائرات شركات الطيران.

وقالت الرسالة التي أطلعت عليها رويترز إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة كان مفاجأة لشركات الطيران.

وأضافت الرسالة أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أطلعت الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم السبت على القواعد الجديدة مشيرة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول الولايات المتحدة.