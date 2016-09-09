منصور بن محمد يطلع على أبرز المشاريع العقارية في” سيتي سكيب جلوبال”

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016» الذي اختتم فعالياته أمس، بمشاركة واسعة من 300 عارض محلي ودولي يمثلون 30 دولة، وسط مشاركة كبرى للشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التطوير العقاري وبناء المدن السكنية والسياحية والتجارية.

وقد تجول سموه في مختلف أرجاء المعرض، واطلع على المشاريع التطويرية والتنموية الواعدة خاصة في دولة الإمارات. وزار سموه منصة دائرة الأراضي والأملاك في دبي الراعية للدورة الـ 15 لمعرض «سيتي سكيب غلوبال 2016».

استمع سموه من ممثلي الدائرة إلى شروحات تفصيلية عن الخدمات الذكية التي تقدمها الدائرة للمتعاملين في السوق العقاري وعن السياسات العقارية التي تطبقها الدائرة لضمان أن تصبح دبي الوجهة العالمية الأولى جذبا للاستثمارات وللمستثمرين. وأثنى سموه على الدور الذي تنهض به الدائرة لتحقيق نقلة نوعية في أداء السوق العقاري على صعيد النمو المستدام والشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين.

وركزت أراضي دبي في هذه الدورة على حزمة من خدماتها، بما في ذلك «القاضي الذكي» والخارطة الاستثمارية وتطبيق «إيجاري» وتطبيق «وسطاء دبي»، مع الحرص التام على التفاعل مع زوار المعرض، ومساعدتهم على المشاركة في التجربة العقارية التفاعلية.

حلول وخدمات

كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة مدينة دبي لتجارة الجملة في معرض سيتي سكيب، حيث قام بالاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير المدينة. واستمع سموه إلى شرح من فريق المدينة عن المرافق والحلول والخدمات التي تطرحها المدينة في سعيها، لأن تكون أكبر مركز متخصص في تجارة الجملة في العالم.

مكون رئيسي

واستعرضت مدينة دبي لتجارة الجملة خلال الحدث عدداً من الحلول والخدمات الخاصة بقطاع تجارة الجملة، وسلطت الضوء على مجمعات تجارة الجملة التي تتضمن مرافق متطورة مثل أسواق تجارة الجملة المتخصصة وأرصفة التحميل والتفريغ، كما استعرضت المدينة مكوناً رئيسياً آخر هو الشوارع التجارية المتخصصة.

سير العمل

كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة «فالكن سيتي أوف وندرز» في معرض «سيتي سكيب غلوبال 2016»، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، واستمع إلى شرح مفصّل حول سير العمل في الوحدات السكنية والتجارية والمرافق الترفيهية ومتعدّدة الاستخدام ضمن «فالكن سيتي أوف وندرز»، المشروع العقاري متعدّد الأغراض والأوّل من نوعه في دبي.

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