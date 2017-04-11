منح “أرابتك” عقد رئيسي لإنشاء برج على شارع الشيخ زايد

قالت مصادر أن شركة وصل منحت شركة “أرابتك” المدرجة في سوق دبي المالي، عقداً رئيسياً لإنشاء برج على شارع الشيخ زايد في دبي، كأول مشروع يمنح للشركة خلال عام 2017.

وأوضحت المصادر أن البرج يتكون من 60 طابقاً ويبلغ ارتفاعه 300 متر.

وأشارت المصادر إلى أن شركات المقاولات كانت قد تقدمت بعروضها لإنشاء البرج، وذلك في الربع الأخير من العام الماضي.

وتعمل الشركة حليا على إعادة هيكلة رأسمالها من خلال تخفيض رأس مالها الحالي عن طريق إلغاء أسهم تصل قيمتها إلى 4.5 مليار سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة، ثم إصدار أسهم حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم.