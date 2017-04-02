“ملتقى الاستثمار 2017” ينطلق اليوم بمشاركة 140 دولة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق فاعليات الدورة السنوية السابعة لـ «ملتقى الاستثمار السنوي 2017» في مركز دبي التجاري العالمي اليوم بمشاركة عالمية واسعة هي الأكبر في تاريخه.

وتقام دورة العام الحالي من الملتقى ـ التي تمتد ثلاثة أيام ـ تحت شعار «الاستثمار الدولي.. طريق نحو المنافسة والتنمية» وتناقش آفاق تطوير الاستثمارات الدولية مع التركيز على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاديات الدول، ويشارك في هذا الملتقى العالمي أكثر من 140 دولة

وتستضيف جلساته عددا من صناع القرار والخبراء والمسؤولين واللاعبين الاستثماريين الرئيسين على مستوى العالم.

ويحضر الملتقى عدد من الوجهات الاستثمارية العالمية التقليدية والواعدة التي ستتاح لها فرصة اللقاء المباشر مع مستثمرين محتملين من جميع أنحاء العالم ما يجعل الملتقى المنصة المثالية لتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر لدى كثير من المدن والدول العالمية.