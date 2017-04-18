مكتوم بن محمد: “دبي القابضة” ركيزة أساسية في مسيرة التنمية

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أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أن «دبي القابضة» تشكل إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات.

واطلع، بن راشد على خطط النمو المستقبلية لـ«دبي القابضة». من جانبه، قال عبدالله الحباي إن «دبي القابضة» تشهد حالياً مرحلة جديدة في مسيرة تطورها المؤسسي وستركز المجموعة على تسديد الديون السابقة وإعادة تشكيل نموذج أعمالها لدفع عجلة النمو إلى مستويات غير مسبوقة. وأضاف أن المجموعة ستبقي على استقلاليتها ولن تشهد أي عمليات اندماج مع أية شركات أخرى من خارجها.

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Tags:الإماراتدبي القابضةمكتوم بن محمد بن راشد
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