“مكتب دبي الذكية” شريك رسمي لمنتدى البلوك تشين العالمي

أعلن مكتب دبي الذكية مشاركته الرسمية في منتدى البلوك تشين العالمي الذي سينعقد في السادس من شهر مارس 2017 في برج العرب في دبي. وتأتي هذه الشراكة بالتوافق مع رؤية مكتب دبي الذكية – المكتب الحكومي المخول بقيادة عملية التحوّل الذكي في مدينة دبي بكافة قطاعاتها – والساعية إلى الارتقاء بدبي لتكون المدينة الأسعد على وجه الأرض.

وتعليقا على المنتدى قالت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية: “خلال العام المنصرم واكبنا جميعا المناقشات والحوارات المتعلقة بتكنولوجيا البلوك تشين وتعرّفنا على هذا النظام. وحان الوقت اليوم لننتقل بهذه التكنولوجيا من مرحلة تكوين الفهم والتعلّم إلى مرحلة التنفيذ للاستفادة من ما تحمله من فرص لزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ضمن كافة التعاملات للأفراد والشركات. مع إطلاق استراتيجية دبي للبلوك تشين بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، حددنا هدفًا يتمثل بالانتقال بدبي إلى مدينة رقمية بالكامل بحلول العام 2020، ما يسهم في توفير نحو 25 مليون ساعة من الإنتاجية سنوياً للاقتصاد تهدر على الأعمال الورقية. ومن خلال دعم فعاليات مثل منتدى البلوك تشين العالمي نهدف إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا واكتشاف الاستراتيجيات اللازمة لترجمتها إلى مبادرات عملية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة الناس”.

ينعقد منتدى البلوك تشين في العديد من مدن العالم وهو يعتبر المنصة الرئيسة لخوض مناقشات حول إيجابيات وسلبيات استخدام تكنولوجيا البلوك تشين. وتكنولوجيا البلوك تشين أو ما يسمى بإنترنت التعاملات هي عبارة عن شبكة سحابية آمنة تتميّز بالموثوقية والاتساق والشفافية يتم من خلالها التسجيل والتحقق وتنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بكافة أنواع الأصول.

وقد تمّ اختيارسعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسّسة حكومة دبي الذكية -الذراع التقني لمكتب دبي الذكية -كمتحدث رئيسي في المنتدى حيث سيتوجّه إلى أكثر من 200 مشارك من المنطقة وسيتحدث عن أهمية البلوك تشين كتكنولوجيا مبتكرة تعود بالنفع على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم العاملة في قطاع الخدمات المالية؛ من خلال الكشف عن تكنولوجيا البلوك تشين كأفضل تكنولوجيات المستقبل.

لا تقتصر أهداف منتدى البلوك تشين العالمي على تسليط الضوء على كيفية سير عمل هذا النظام التكنولوجي وحسب بل إنه يهدف أيضا إلى استعراض الفوائد المتأتية عنه وكيفية استخدامه لما فيه مصلحة الجميع، ويتضمن المنتدى برنامج عمل مكثف ليوم واحد ويجمع تحت سقف واحد نخبة من المتحدثين همعبد الله شاعل السعدي،المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجيةالمؤسسية في دائرة التنمية الاقتصادية، وعلي سجواني، المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني، وعثمان سلطان، المدير التنفيذي لشركة دو، وإيفا كايلي، العضو في البرلمان الأوروبي وبيتر سميث، المدير التننفيذي لموقع بلوك تشين.كوم.

وعلّق موي ليفين مؤسّس منتدى البلوك تشين العالمي قائلاً:”اعتقد أن منطقة الشرق الأوسط باتت مستعدة لتبني هذه التكنولوجيا المبتكرة. ويهدف المؤتمر إلى تعميم تكنولوجيا البلوك تشين واستعراض المشاريع ذات الصلة بها التي نفذت في دولة الإمارات العربية المتحدة وتثقيف الشركات والأفراد حول القيمة الكبيرة التي يمكن تحقيقها بفضلها”.

ويأتي تطوير تطبيقات تعتمد على تكنولوجيات متطورة مثل البلوك تشين بالتوافق مع رسالة دبي الذكية ويسهم في دفع عجلة النمو في مدينة دبي. وبإمكان مبادرة بيانات دبي الاستفادة من البيانات المستمدة من هذه التكنولوجيات لتحديد أنماط سلوك مقيمي دبي وزوّارها. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات الشركات المحلية في اتخاذ قرارات أذكى ما يعود بالفائدة على الاقتصاد بأكمله.