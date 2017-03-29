معرض المطارات ينطلق 15 مايو بدبي بمشاركة أكثر من 200 مشتري

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة .. يقام ” معرض المطارات ” خلال الفترة من 15 -17 مايو القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة ما يزيد عن 300 من أبرز الشركات في العالم وحضور ما يزيد عن 7500 زائر.

ويستقطب المعرض .. المشترين والموردين والصانعين العالميين جنبا إلى جنب على منصة واحدة لتسهيل الصفقات التجارية من خلال منصته الحصرية التي تحمل اسم “ربط الأعمال”.

ومن المتوقع أن ينضم لمنصة ربط الأعمال ما يزيد عن 200 مشتري من 60 هيئة طيران إقليمية تسعى للحصول على المشتريات اللازمة لعمليات توسعها من على عتبات أبوابها.

وتوفر هذه المنصة الفريدة لتشبيك الأعمال فرصا تجارية لا نظير لها عبر اللقاءات التي يجري ترتيبها مسبقا والتي تستمر طوال الأيام الثلاث التي يمتد عليها المعرض.

ويتمتع هذا المعرض الرائد عالميا على صعيد تبادل الأعمال في مجالات مشتريات المطارات ولوازمها وحلولها وتقانتها بدعم قوي من كل من القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى أنه أحد الفعاليات المفضلة في قطاع الطيران.

وكان المعرض قد شهد عام 2016 تنظيم ما يربو عن ثلاثة آلاف اجتماع تم الترتيب له مسبقا بين المشترين والعارضين .. فيما تتوقع الجهات المنظمة للمعرض تجاوز هذه الأرقام بحوالي 15% في دورة العام الحالي.

وقال أكرم درويش منسق النقل والخدمات اللوجستية في شركة العقبة للتنمية في الأردن – أحد المشترين المستضافين – إن الشركة تضمن بشكل سنوي في موازنتها السنوية وحدة مخصصة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع الرأسمالية في مطار الملك حسين الدولي .

وأشار إلى أن المشاريع القادمة والجارية حاليا خلال هذا العام تركز على تعزيز خطة الأمن في المطار حيث يتم استخدام أحدث التقانات في هذا الصدد.

وأضاف أن معرض المطارات توفر فرصة الاجتماع والتعرف على أهم الموردين والصانعين في هذا المجال ..منوها بأهمية منصة ربط الأعمال مفيدة في التركيز على أولويات الشركة .

من جهته قال نواز أحمد تور المدير الإداري في مطار سيالكوت الدولي فى باكستان إن ربط الأعمال أداة مفيدة يتم من خلالها وضع مزودي الخدمات وجها لوجه مع المصنعين الأصليين للمعدات من كل أنحاء العالم .. متطلعا لاستكشاف آخر التطورات في مجالات البنية التحتية والمناولة الأرضية والتجهيزات وتكنولوجيا المعلومات والنظم المتعلقة الخاصة بالمطارات .

وأشار إلى أن المصنعين الأصليين للمعدات المشاركين في المعرض سيطلعون على المتطلبات الحالية والمستقبلية لمطار سيالكون الدولي وسيقترحون الخيارات الممكنة لعزيز وترقية كفاءة العمليات في المطار.

من ناحيته قال عادل عبد العزيز ملاح كبير مسؤولي العلاقات الحكومية في مؤسسة خدمات الطيران الوطنية الكويتية – مشتري مستضاف – إن منصة ربط الأعمال مفيدة من حيث معرفة الموردين المحتملين في سوق الشرق الأوسط بجانب أنها تساعد على التعرف على التطورات في صناعة الطيران في الشرق الأوسط.

من جانبه قال ألبروس حمذوق مدير إدارة الجودة والسلامة في مديرية العمليات في مجموعة المطار الدولي المملكة الأردنية الهاشمية إن برنامج ربط الأعمال يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للمطار لأنها تساعد على التحضير لمعرض الطيران الهام بهدف جدولة وتحديد الاحتياجات إضافة إلى توفير الوقت للمشتري والمورد المحتملين لمناقشة الأمور بحرية.

وأضاف أن برنامج ربط الأعمال يضمن أن يتمكن العارضون من الحصول على الصلات التجارية الضرورية لاحتياجات شركتهم من خلال الاجتماعات المقررة سلفا.

وينطوي برنامج ربط أعمال المطارات على “ربط الأعمال إفريقيا” المخصص لمسؤولي الطيران الأفارقة و ” ربط أعمال أمن المطارات ” و” ربط أعمال مراقبة الحركة الجوية” اللذان سيستضيفان معا ما يزيد عن 150 مسؤولا من المطارات الإقليمية ومن مزودي خدمات الملاحة الجوية ومديريات هندسة المطارات ما من شأنه خلال فترة انعقاد المعرض أن يسهل الأعمال للعارضين وذلك من خلال ما يزيد عن 3500 اجتماع مقرر سلفا مع أبرز المسؤولين.

وقال دانيال قريشي مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض إن توسع المطارات في الشرق الأوسط أدى إلى دفع نمو الطيران العالمي من خلال الفرص التجارية العديدة التي يوفرها لصالح الصانعين والموردين الدوليين.

وأضاف أنه مع وجود مشاريع يجري التخطيط لها أو من المزمع تنفيذها في المنطقة وبقيمة تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي فإن الموردين حريصين على الاستفادة من الأعمال التجارية المحتملة التي يمكن أن تخلقها.. لافتا إلى توقع خبراء هذه الصناعة المزيد من الاستثمارات مع توقع استمرار ازدياد عديد المسافرين.

وأشار إلى أن برنامج ربط الأعمال يوفر منصة ملائمة يحصل الموردون من خلالها على فرصة الربط المباشر مع صانعي القرار والمشترين ما يمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى من مشاركتهم في معرض المطارات على مدى ثلاثة أيام.

ويشهد معرض هذا العام مشاركة مشترين من الجزائر وأرمينيا وبوركينا فاسو ومصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وقطر والسودان وتنزانيا والكويت وسيشل إضافة إلى البلد المضيف دولة الإمارات .

ويتلقى معرض المطارات الدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ووكالة دبي الوطنية للسفر الجوي ومؤسسة دبي لمشاريع المطارات الهندسية وحشد من مؤسسات الطيران الدولية الأخرى.