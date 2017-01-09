“معادن” توقع عقدا لتوريد الفوسفات إلى بنغلاديش

وقعت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عقدا مع مؤسسة تطوير الزراعة المملوكة لحكومة بنغلاديش، توفر الشركة بموجبه أسمدة ثنائي فوسفات الأمونيوم خلال عام 2017م.

وقال نائب الرئيس الأعلى لوحدة الفوسفات في معادن خالد الرويس حسب بيان صحفي ، إن منتجات “معادن” الفوسفاتية تصل إلى أكثر من 15 سوقا عالميا.

وأكد الرويس خلال توقيع العقد بحضور سفير بنغلادش بالرياض حرص الشركة على تعزيز شراكتها مع وزارة الزراعة البنغلادشية ومؤسسة تطوير الزراعة وبناء علاقة طويلة الأمد.

وأضاف أن العلاقة التعاقدية بين “معادن” وشركائها في مختلف الأسواق، تتسم بكون الشركة مصدرا موثوقا ودائما لعملائه، وبأسعار تنافسية جعلت من الشركة محط أنظار المستهلكين الدوليين.

وأشار إلى أن شركة “معادن” تواصل تطوير شراكاتها العالمية وتعزيز وجودها الدولي لضمان وصول منتجات المملكة من الأسمدة الفوسفاتية ذات الجودة العالية إلى الأسواق الدولية.