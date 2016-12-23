مطار دبي الأفضل في العالم بين المسافرين الدوليين

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مطار دبي

احتل مطار دبي الدولي المرتبة الأولى عالمياً في قائمة أفضل مطارات الوجهات المسافرين الدوليين خلال فترة قضاء عطلات نهاية السنة 2016.

وقال تقرير وضعه موقع FAORWARD KEYS الإسباني أمس: إن مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، سيكون أكثر ازدحاماً في نهاية ديسمبر. ووفقاً للتحليلات فإن الذروة ستكون في المطار بين 7-8 صباحاً.

ويعد مطار دبي الدولي من أفضل الوجهات للمسافرين الدوليين وركاب الترانزيت، وتغيير الطائرات، متقدماً على مطارات الدوحة، واستنبول، وأمستردام، مسجلاً نسبة نمو سنوية 14.4%. وقال التقرير الإسباني: إن الإمارات حلت في المرتبة الثالثة من بين 10 وجهات عالمية لقضاء عطلات الأعياد في نهاية العام بالنسبة للمسافرين الدوليين، مستأثرة بحصة 4.3% متفوقة على وجهات عالمية عريقة.

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Tags:دبيمطار دبيمطار دبي الدولي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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