“مطار دبي الدولي” الأول عالميا من حيث عدد المسافرين بـ 77.5 مليون مسافر

أظهرت بيانات مجلس المطارات العالمي أن “مطار دبي الدولي” احتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين في عام 2015 بحوالي 77.5 مليون مسافر، وبنسبة نمو بلغت 11 % مقارنة بعام 2014.

وبحسب مجلس المطارات العالمي، جاء “مطار هيثرو” في لندن بالمرتبة الثانية بحوالي 69.8 مليون مسافر، تلاه مطار ” هونغ كونغ الدولي” بحوالي 68.1 مليون مسافر.

وسجلت أكبر 10 مطارات جميعها ارتفاعا في نسبة نمو عدد المسافرين الدوليين خلال عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وفيما يلي ترتيب أكبر 10 مطارات من حيث عدد المسافرين الدوليين خلال عام 2015:

ترتيب المطارات من حيث عدد المسافرين الدوليين خلال عام 2015 الترتيب المطار عدد الركاب

(المليون) نسبة النمو 01 دبي الدولي – دبي 77.45 + 10.7 % 02 هيثرو – لندن 69.82 + 2.5 % 03 هونغ كونغ الدولي – هونغ كونغ 68.14 + 8.3 % 04 شارل ديغول – باريس 60.37 + 3.0 % 05 شيفول – أمستردام 58.25 + 6.0 % 06 شانغي – سنغافورة 54.84 + 2.9 % 07 فرانكفورت – ألمانيا 53.99 + 2.4 % 08 إنتشون الدولي -كوريا الجنوبية 48.72 + 8.5 % 09 بانكوك – تايلاند 43.25 + 16.3 % 10 أتاتورك – إسطنبول 42.30 + 11.1 %

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