“مطار الملك عبدالعزيز” يستعد لاستقبال الحجاج المغادرين

أكمل مطار الملك عبدالعزيز بجدة جميع استعداداته لاستقبال الحجيج المغادرين لبلدانهم بعد أن ينهوا مناسك حجهم هذا العام حيث يعود مجمع صالات الحج المكون من 14 صالة سفر للعمل اعتبارا من صباح يوم غد الخميس وحتى اليوم الـ 15 من شهر محرم المقبل موعد مغادرة أخر حاج.

وأنهت إدارة المطار الاستعدادات اللازمة لحج هذا العام من خلال العمل على تطبيق الخطة السنوية لمغادرة ضيوف بيت الله الحرام بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتتحول مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي إلى صالات للمغادرة فقط، حيث تسعى إدارة المطار من خلال التنظيم إلى توفير كافة التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت إدارة مطار المؤسس أن إجراءات مغادرة الحاج تبدأ بوصوله إلى منطقة البلازا في مجمع صالات الحج والعمرة حيث يتم استقبالهم و توجيههم إلى صالات المغادرة النهائية ، بعد ذلك يتم توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين لكل حاج ثم يتوجه الحاج إلى منطقة إنهاء إجراءات فحص وقبول الأمتعة بعدها يتوجه الحاج إلى منطقة الفحص الأمني ثم منطقة الجوازات ليتوجه بعدها إلى منطقة التصعيد عبر بوابات المغادرة.

ويبلغ إجمالي مساحة مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز 510 ألاف متر مربع ، بينما تحتوي على صالات مبنى الحجاج الشرقي الذي تقدر مساحته حوالي 90 ألف متر مربع والمنطقة المكشوفة ( البلازا ) ومساحتها 160 ألف متر مربع و 26 موقفا للطائرات ، وتضم 10 جسور متحركة و موقعين لمركز العمليات وبرج المراقبة و 18 بوابة للسفر و 14 صالة لسفر الحجاج والمعتمرين وصالتين لكبار الشخصيات و 142 كاونترا للجوازات و 120 كاونترا لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للحجاج و254 كاونترا للسفر.

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