مطار الكويت استقبل 250 ألف مسافر خلال 3 أيام

كشف مراقب الخدمات في مطار الكويت الدولي م.حبيب بوعباس عن ان عدد المسافرين الذين عادوا الى البلاد بعد قضاء اجازة العيد والصيف خارج البلاد بلغ حوالي 250 الف مسافر، فيما بلغ عدد الحجاج الذين عادوا بعد قضاء المناسك حوالى 6.500 حاج.

وقال بوعباس: ان اجمالي عدد الرحلات التي اقلت القادمين منذ يوم الخميس الفائت وحتى السبت ولمدة 3 أيام بلغ 480 رحلة بواقع 160 رحلة يوميا، اي بنسبة دخول من 30 الى 31 الف مسافر يوميا، فيما بلغ عدد رحلات الحج خلال الايام الثلاثة 23 رحلة.

اما عن اكثر الوجهات التي عاد منها المسافرون غير الحجاج فذكر انها تركزت في تركيا ودبي والقاهرة ودمشق وجدة وشرم الشيخ.

واضاف ان الامور سارت بالشكل الصحيح من خلال تكاتف جميع الجهات العاملة في المطار، وكذلك التنسيق المسبق لبرنامج الرحلات الرسمية المجدولة بجميع الخطوط الجوية العاملة بمطار الكويت، بما فيها الخطوط الجوية الكويتية (الطائر الازرق).

وقال: ان الوضع الآن عاد الى الهدوء الطبيعي، ولكن بعد فترة سوف نستعد لاجازة رأس السنة الميلادية واجازة الربيع وهذا الامر يحتاج الى وقت.

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