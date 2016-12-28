مطار أبو ظبي يوفر رحلة سفاري افتراضية

أعلن مطار أبوظبي أنه سيوفر رحلة سفاري افتراضية لمسافريه بواسطة أجهزة كمبيوتر خاصة تستخدم التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، وذلك في مبنى المغادرين رقم 1.

وأوضح المطار أن الرحلة هي عبارة عن برنامح خاص للتعرف على الحيونات البرية في بيئتها الطبيعية ومعايشتها بشكل قريب جداً من الواقع، إضافة إلى معلومات خاصة عن الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأشار ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو توعية الجمهور بمخاطر العبث بالحياة البرية والاتجار غير المشروع بالحيوانات المهددة بالانقراض التي تؤثر سلباً على النظام البيئي.