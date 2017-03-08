“مطارات دبي” تعتزم استخدام الألعاب النارية لحماية الطائرات من هجمات الطيور

قالت ريم الصفار المسؤول الأول في إدارة شؤون الامتثال والحماية في مؤسسة مطارات دبي، أن المؤسسة تعتزم إدخال تقنية الألعاب النارية لإخافة الطيور وحماية الطائرات من هجماتها.

ولفتت إلى ان هذه الطريقة فعالة وتستخدمها الكثير من المطارات الدولية، موضحة أن العديد من حالات الأضرار والسلبيات والتأخير في رحلات الطائرات تحدث بسبب هجمات الطيور.

وأوضحت أن المؤسسة تتبع العديد من الإجراءات لحماية الطائرات من هجمات الطيور المختلفة ومن أبرزها استخدام المعدات الرقمية لتشتيت الطيور، والتلويح باليدين، والتصفيق، واستخدام الضجيج المرتفع، لافتة إلى أنه تم توفير مركبة خاصة لمراقبة الطيور تحوي مناظير، ودليلا لتحديد الطيور، وجهازا رقميا لإخافة الطيور، وخريطة لتوزع الطيور، وسجلا للطيور.

وأشارت إلى ان المؤسسة تحصل على المعلومات المتعلقة بالطيور التي تتوافد إلى الدولة من خلال فريق خاص يقوم بمراقبة وتسجيل أرقام وأنواع وسلوك الطيور، موضحة أن المؤسسة تستخدم الأرقام التي تم تسجيلها في الخارج أيضاً لمقارنة فترات الهجرة وتحديد أي تجمع محتمل لأسراب كبيرة من الطيور.