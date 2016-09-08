“مصر للطيران” تبدأ رحلات الشحن الجوي الى مطار رأس الخيمة الدولي

بدأت مصر للطيران اليوم اولى رحلاتها للشحن الجوي الى مطار رأس الخيمة الدولي بمعدل رحلة اسبوعية من القاهرة قابلة للزيادة في الأشهر القليلة المقبلة.

حضر حفل إستقبال اول طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية في مطار رأس الخيمة الدولي المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة.

ورحب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالناقل الوطني المصري مؤكدا الدعم الكامل للشركة في مطار رأس الخيمة لضمان سلاسة عمليات النقل الجوي.

وقال : أننا نأمل أن تكون هذه بداية لعلاقات طويلة الأمد وذلك من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إمارة رأس الخيمة ومصر.

واضاف ان النجاح الذي حققه مطار رأس الخيمة الدولي يأتي بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

من جانبه اعرب الكابتن باسم جوهر الرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران ورئيس مجلس إدارة الشحن في شركة مصر للطيران عن سعادته بأن يكون حاضرا في هذه المناسبة التي يستضيفها المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي والحصول على الدعم الكامل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حيث نعتبر هذه الخطوة بداية لتوفير فرص للمنتجات وخدمات الشحن من قبل شركة مصر للطيران وتشجيع وزيادة الإنتاجية من بوابات النقل الجوي.

وقال ان عمليات الشحن من والى رأس الخيمة توفر رؤية موحدة وتخلق فرصا لزيادة التكيف في التنمية الاقتصادية والخدماتية وتفتح بوابة أخرى للإستيراد والتصدير في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف ” نحن حريصون على مواصلة بناء سمعة شركة مصر للطيران للشحن وتأثيره على دولة الإمارات العربية المتحدة.. ونحن مستعدون في المستقبل القريب لزيادة عمليات الشحن لدينا من أجل تعزيز قوة رأس الخيمة على أن تكون مركز رئيسي وبوابة عبور عالية الجودة تستفيد من حركة المرور من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشرق الأقصى وخارج مصر”.

واعرب عن شكره لجميع من شارك وساهم في إنجاح هذه الخطوة وعلى رأسهم سعادة المهندس سالم بن سلطان القاسمي..وقال ” سوف نحافظ على هذا الارتباط الوثيق ونسعى الى زيادة نمو العلاقات التجارية الناجحة بين البلدين”.

ويذكر ان عام 2016 كان مميزا بالنسبة لمطار رأس الخيمة الدولي الذي شهد إتصال الإمارة بأكثر من 160 وجهة حول العالم في أعقاب تشغيل الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الهندية إكسبرس.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمطار راس الخيمة الدولي محمد قاضي ” يسرنا أن نرحب في شركة الشحن التابعة لمصر للطيران في مطار رأس الخيمة الدولي.. ونتطلع قدما للعمل بشكل وثيق مع شركة طيران مصر لزيادة عدد الرحلات والجهات من والى مطار رأس الخيمة الدولي في المستقبل القريب”.

واضاف ان مصر للطيران على ثقة تعتبر شريكا قويا ومميزا للعمل معه وتنمية التجارة بين البلدين الشقيقين مشيرا الى ان العمليات الحالية ستكون رحلة أسبوعية من القاهرة الى رأس الخيمة ثم مومباي ويليها القاهرة.

وأوضح قاضي إن مطار رأس الخيمة الدولي هو واحد من أهم المطارات الرائدة في المنطقة من حيث الأداء في الوقت المحدد..لافتا الى ان مستوى رضا العملاء عالي جدا.

تعليقات

comments