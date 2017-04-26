مصر توقف تصدير الأسماك

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده أوقفت تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا.

وأضاف السيسي ليل الثلاثاء في مؤتمر الشباب في مدينة الإسماعيلية “كنا بنصدر سنويا 40 ألف طن أسماك. خلال أول ثلاثة أشهر (من هذا العام) صدرنا 120 ألف طن. (ولذا أصدرنا) قرارا بوقف تصدير الأسماك للخارج.”

وعزا الزيادة الكبيرة في حجم تصدير صادرات الأسماك إلى تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ولم يوضح السيسي متى بدأ العمل بقرار وقف تصدير الأسماك أو إلى متى سيظل ساريا.

وارتفعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بشدة مؤخرا ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة مما أثار سخط المواطنين الذين يعانون بالفعل من قفزات هائلة في أسعار المواد الغذائية منذ تعويم الجنيه.

وقفز التضخم خلال الشهور القليلة الماضية متجاوزا 30 بالمئة.

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

وقال السيسي ليل الثلاثاء أن مصر تبذل جهدا كبيرا لضبط أسعار السلع الغذائية وناشد المصريين التحمل لمزيد من الوقت.

وقال “صدقوني إحنا رايحين لضبط الأسعار طبقا لآليات السوق بس استحملوا يا مصريين شوية وهتشوفوا هنعمل ايه لضبط الأسعار.”