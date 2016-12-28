مصر توقع 3 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز

قالت وزارة البترول المصرية في بيان يوم الأربعاء إن الوزير طارق الملا وقع ثلاث اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع شركات أيوك الإيطالية وبي.بي البريطانية وتوتال الفرنسية باستثمارات لا تقل عن 220 مليون دولار.

وذكر البيان أنه جرى توقيع الاتفاقيات الجديدة “للبحث عن الغاز الطبيعي والبترول وإنتاجهما في مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط” مع منح توقيع قدرها تسعة ملايين دولار وحفر ست آبار جديدة.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية الأولى مع تحالف بي.بي وأيوك في منطقة امتياز شمال رأس العش البحرية باستثمارات 75 مليون دولار والثانية مع تحالف بي.بي وأيوك وتوتال في منطقة امتياز شمال الحماد البحرية باستثمارات 80 مليون دولار والثالثة مع بي.بي في شمال الطابية البحرية باستثمارات 65 مليون دولار.

وانتهى قطاع البترول بذلك من توقيع 73 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية باستثمارات تزيد على 15 مليار دولار ومنح توقيع تتجاوز المليار دولار لحفر 306 آبار حسبما ذكر وزير البترول في البيان.