مصر توقع اتفاقية مع أديسون الإيطالية للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول

وقع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري اتفاقية بترولية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” مع شركة إديسون الإيطالية للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط وذلك بإستثمارات يبلغ حدها الأدنى أكثر من 86 مليون دولار ومنحة توقيع 5ر1 مليون دولار وحفر بئرين جديدين .

وقال الملا في تصريح له إنه بهذه الاتفاقية تم الانتهاء من توقيع جميع الإتفاقيات التى أسفرت عنها المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” ودخلت مرحلة السريان ايذانا ببدء الشركات العالمية الفائزة بمناطق المزايدة فى أنشطة وبرامج الحفر والبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول .

وأشار الوزير المصري إلى أن عقد الإتفاقيات البترولية يساعد على تدفق الإستثمارات العالمية لمصر ويؤكد إهتمام الشركات العالمية بإستمرار العمل فيها ويؤكد أن هناك العديد من المناطق ذات الإحتمالات البترولية الجيدة وتمثل فرصا استثمارية واعدة .

وقع الاتفاقية إلى جانب وزير البترول المصري كل من المهندس محمد المصرى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس ” و مارزيو كوراتيلا مدير عام شركة أديسون الإيطالية.