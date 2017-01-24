مصر تلزم بسداد 3.5 مليار دولار للشركات النفط الأجنبية

قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار وإن كان نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.

وأضاف الملا “نحن ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية.”

كان الوزير قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.