مصر تطرح مناقصة لشراء 178 ألف طن سولار

أظهرت وثيقة مناقصة يوم الثلاثاء أن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب ما يصل إلى 178 ألف طن من زيت الغاز (السولار) للتسليم في يناير كانون الثاني.

وتريد الهيئة شراء شحنتين يتراوح حجم الواحدة منهما بين 30 و33 ألف طن من السولار الذي يحتوي على نسبة 0.1 بالمئة من الكبريت للتسليم في مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يناير كانون الثاني ومن الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

كما تسعى الهيئة من خلال مناقصة منفصلة لشراء شحنتين من زيت الغاز الذي يحتوى على نسبة 0.1 بالمئة من الكبريت يتراوح حجم الواحدة بين 34 و36 ألف طن للتسليم في ميناء السويس خلال الفترة من الحادي عشر إلى الثالث عشر من يناير كانون الثاني ومن الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين من الشهر ذاته بالإضافة إلى ما بين 35و40 ألف طن من زيت الغاز الذي يحتوي على 0.5 بالمئة من الكبريت للتسليم في ميناء العين السخنة خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني.

وتغلق المناقصتان في التاسع والعشرين من ديسمبر كانون الأول وتظل العروض سارية حتى الثالث من يناير كانون الثاني.

وتسعى مصر بهمة لشراء منتجات النفط من السوق الفورية منذ أن أخطرتها المملكة العربية السعودية الشهر الماضي بوقف شحنات المنتجات النفطية المنتظرة بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار إلى أجل غير مسمى.

وضخت دول الخليج العربية بقيادة السعودية مليارات الدولارات في اقتصاد مصر الواهن منذ أن تولى وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسيق رئاسة البلاد بعد فترة انتقالية تلت العام الذي حكم فيه الأخوان المسلمون البلاد وشهد انقسامات.

لكن غياب الإصلاحات الاقتصادية وإحجام القاهرة عن المشاركة في الصراع في اليمن أحبطا الرياض ومن ثم تركت مصر تبحث عن مصادر بديلة لاستيراد إمدادات الطاقة.