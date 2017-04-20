مصر ترفع توقعاتها لعجز الموازنة في 2016-2017

رفع أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية توقعات بلاده لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 10.9 بالمئة من توقعات سابقة عند 10.7 بالمئة.

وأضاف كوجك في تصريحات لصحيفة البورصة نشرت يوم الخميس “الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة العام المالي الحالي إلى 10.9 بالمئة.”

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية. وتستهدف وصول العجز في السنة المالية 2017-2018 عند 9.1 بالمئة.

وتخلت الحكومة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا.

وقال كوجك إن استثمارات “الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 5 مليارات دولار حتى منتصف أبريل.”

وارتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية الشهر الماضي إلى 28.5 مليار دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2011.

وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.