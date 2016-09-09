مصر : انخفاض عجز الميزان التجاري 11.3%

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان يوم الجمعة إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض 11.3 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016.

وذكر البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه أن عجز الميزان التجاري بلغ 173.187 مليار جنيه (19.50 مليار دولار) في الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران انخفاضا من 195.335 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2015.

ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قوله إن قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية زادت 21.8 بالمئة إلى 14.549 مليار جنيه في يونيو حزيران مقارنة مع 11.941 مليار في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت وارادات السلع غير البترولية تراجعا نسبته 4.6 بالمئة في يونيو حزيران لتصل إلى 38.538 مليار جنيه مقارنة مع 40.410 مليار في يونيو حزيران 2015.

وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة بجانب إيرادات قناة السويس.

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