” قطر الإسلامي” يفتتح أحدث فروعه في قطر مول

أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف”، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن افتتاح أحدث فروعه في “قطر مول”. وسيفتح الفرع الجديد أبوابه لساعات طويلة على مدار الأسبوع حيث سيعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر، ومن الساعة 3:30 حتى الساعة 9:00 مساء، كما سيفتح أبوابه يوم الجمعة من الساعة 4:00 مساء حتى الساعة 9:00 مساء.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار إستراتيجية التوسع التي يتّبعها المصرف، والتي تحرص على تمركز المصرف في أكثر المناطق ازدهارًا ونشاطًا في قطر. وأصبح “قطر مول” معلمًا من معالم البلاد، واستقطب عشاق التسوق من جميع أنحاء قطر خلال فترة قصيرة من افتتاحه، ولذلك فقد كان خيارًا طبيعيًا للمصرف الذي يسعى دائمًا لأن يكون قريبًا من عملائه.

خطة للتوسع

وتركز خطة المصرف للتوسع على التواجد في المعالم الرئيسية في البلاد. وقد شهد عام 2017 افتتاح فرع جديد للمصرف في برج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منطقة الخليج الغربي وانتقال فرع الغرافة إلى “كيو مول” والذي يعد جزءً مهمًا من قطاع التجزئة في قطر.

وقال د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: “لقد أصبح قطر مول من وجهات التسوق الرئيسية التي يزورها الناس في جميع أنحاء قطر. ولهذا السبب حرصنا على التواجد فيه لخدمة عملائنا في أكبر مجمع تجاري في قطر ولتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية المتخصصة. وسنواصل توسيع تواجدنا في أنحاء البلاد لنساهم في تطوير الاقتصاد القطري المزدهر”.

تعزيز الخدمات المالية

وفي خطوة للدمج بين منهجية المصرف في التركيز على العملاء وإستراتيجيته لمواكبة التطورات التكنولوجية، طور المصرف خدمة جديدة باسم “صيرفة وتسوّق” تطبق في فروع المصرف بالمجمعات التجارية بحيث يعتمد المصرف على إرسال إشعار للعميل من خلال رسالة نصية قصيرة عند اقتراب دوره لخدمته، وهو ما يعني أن العملاء لم يعودوا مضطرين إلى انتظار دورهم داخل الفرع، بل سيحصلون على تذكرة انتظار من خلال رسالة نصية وبعد ذلك يمكنهم الاستمتاع بقضاء وقتهم في “قطر مول” حتى يتلقوا رسالة قصيرة أخرى تبلغهم بأن دورهم قد حان للحصول على الخدمة. وأطلق المصرف هذه الخدمة في جميع فروع المصرف المتواجدة في المجمعات التجارية ومن بينها فرع كيو مول، وفرع سيتي سنتر، ودار السلام وفرع ذا جيت مول.

ومواصلة لسياسة المصرف وإستراتيجيته التي تمنح العملاء أولوية قصوى، سيوفر الفرع الجديد للعملاء مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية اليومية والخاصة. كما أن تقديم الخدمات الكاملة في الفرع الجديد ينسجم مع استثمار المصرف بشكل كبير في توسيع شبكة فروعه وقنواته المصرفية الإلكترونية وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة لقاعدة عملائه والتي تتزايد بشكل مستمر.

تطور تكنولوجي

ومع افتتاح الفرع الجديد يصل عدد الفروع في دولة قطر إلى 29 فرع رئيسي، و12 مركز خاص بالسيدات، 9 مراكز لعملاء التميّز ومركزين للخدمات المصرفية الخاصة. يواكب هذا الانتشار المحلي تواجد قوي للمصرف في المملكة المتحدة (QIB-UK) الذي يركز في المقام الأول على خدمة العملاء المهتمين في الاستثمار في المملكة المتحدة ودعم حركة الاستثمار والتجارة بين دولة قطر والمملكة المتحدة. ويعمل لدى QIB-UK مديرو علاقات ذو مؤهلات وخبرات في السوق البريطاني تحديدًا، ويدعمهم فريق من المختصين من قطاعات متخصصة في التمويل العقاري والتمويل التجاري ومنتجات الخزينة.

ويعكس تصميم فرع “قطر مول” فلسفة المصرف الجديدة للتصميم والتي يطبقها على فروعه الرئيسية، حيث يجمع التصميم الجديد ما بين الألوان الطبيعية المتناسقة في ترجمة عصرية لقيم التراث الإسلامي من النقاء والبساطة والشفافية. كما أن الفرع الجديد مزوّد بجهاز صراف آلي للسحب والإيداع النقدي، وغير ذلك من الخدمات طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. ويقدم المصرف، الذي يسعى دائمًا إلى التطور التكنولوجي، نظامًا مصرفيًا مبتكرًا عبر الإنترنت، وتطبيقًا مصرفيًا متطورًا على الهواتف الذكية، وخدمة الرسائل القصيرة، كما يوفر مركز اتصال لخدمة العملاء والذي يعمل على مدار الساعة.

واختتم السيد أناند: “إن المصرف يتوسع بشكل سريع لتلبية طلب العملاء المتزايد على الخدمات المالية وتقديم الخدمات والمنتجات العالية الجودة، بكل راحة وسهولة”.