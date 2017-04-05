مصرف الهلال يعين أليكس كويلو رئيساً تنفيذياً

أعلن مصرف الهلال تعيين أليكس كويلو الذي يمتلك خبرة تزيد على عقدين من الزمن في القطاع المالي العالمي، رئيساً تنفيذياً جديداً له. وسيعمل أليكس كويلو على تعزيز مكانة مصرف الهلال كمصرف إسلامي رائد يعمل في دولة الإمارات وكازاخستان. قبل انضمامه إلى مصرف الهلال، تولى أليكس كويلو أدواراً قياديةً بين الشرق الأوسط ونيويورك، وشارك في قيادة العديد من المؤسسات المالية العالمية في كلّ من الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا.

وقال محمد عبدالله الرميثي، رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال: «يسعدنا أن ينضم أليكس كويلو إلى فريق القيادة في مصرف الهلال، ونحن على ثقة بأن خبرته ستُمكن المصرف من تحقيق استراتيجيته وتعزيز مكانته بشكل عام سواء بين المنافسين داخل دولة الإمارات أو خارجها».