“مصرف الإنماء” يوقع اتفاقية برنامج الرهن الميسر مع “صندوق التنمية العقاري”

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وقع “مصرف الإنماء” وصندوق التنمية العقاري اتفاقية برنامج الرهن الميسر لتقديم التسهيلات التمويلية لشركاء المصرف لتملك المسكن بأقساط ميسرة تمتد لغاية 25 عاماً، وفقاً لبيان صحفي تلقت “أرقام” نسخة منه.

ووقع الاتفاقية عن مصرف الإنماء الرئيس التنفيذي عبدالمحسن الفارس، وعن صندوق التنمية العقاري المشرف العام على الصندوق أيهم بن محمد اليوسف، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل و رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء عبدالعزيز الزامل.

و وافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم “الرهن الميسر” للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان.

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Tags:تمويلصندوق التنمية العقاريةمصرف الإنماء
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امل صبرى

امل صبرى

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