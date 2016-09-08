مصرفا الشارقة الإسلامي والإمارات الإسلامي يدرجان صكوكا في ” ناسداك دبي”

شهدت بورصة ناسداك دبي اليوم إدراج إصدارين من الصكوك أحدهما لمصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار أميركي والآخر من بنك الإمارات الإسلامي ـ ومقره دبي ـ بقيمة 250 مليون دولار.

ورفع هذان الإدراجان من قيمة الصكوك المدرجة في دبي لتصل إلى 44.8 مليار دولار أمريكي لتعزز بذلك من مكانة الإمارة بوصفها أكبر مركز لإدراجات الصكوك من حيث القيمة على مستوى العالم.

ويأتي إدراج الصكوك من مصرف الشارقة الإسلامي بعدما سبق له أدراج إصدارين من الصكوك في ناسداك دبي في فبراير 2013 وأبريل من العام الماضي إذ بلغت قيمة كل منهما 500 مليون دولار أميركي.

وأدرج ” الإمارات الإسلامي ” ـ ومقره دبي ـ حاليا أربعة إصدارات صكوك لدى ناسداك دبي تلت إدراجين سابقين بلغت قيمة كل منهما 500 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2013 .. فضلا عن إدراج آخر بقيمة 750 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي.

وتعد ناسداك دبي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا وتستقبل جهات الإصدار سواء من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي حيث تدرج البورصة حاليا الأسهم والمشتقات والصكوك / السندات الإسلامية والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

يذكر أن سوق دبي المالي هي المساهم الرئيس في ناسداك دبي إذ تبلغ حصتها الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم الباقية وسلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا رئيسا لها.

تعليقات

comments