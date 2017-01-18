مصدر: “سابك” تتفاوض للحصول على قرض مصرفي بملياري دولار

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن شركة “سابك” بدأت محادثات مع جهات مصرفية، للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار (ما يعادل 7.5 مليار ريال).

ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين على الموضوع، أن “سابك” طلبت من البنوك مؤشرات تسعير لشرائح متعددة لهذا القرض.

وأشارت إلى أن هذا القرض قد يكون مخصصا لدعم شركة “كيان” التي تملك سابك فيها حصة 35 %.

وما زالت المباحثات بخصوص هذا القرض في مرحلة مبكرة، حيث نوهت المصادر إلى أنه من الممكن ألا تمضي “سابك” قدما فيه، كما حصل في العام الماضي حينما أجرت مباحثات قرض ولم تستكملها.

ورفضت “سابك” التعليق للوكالة على هذا الموضوع.