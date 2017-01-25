مصادر: ترامب سيوقع أوامر تنفيذية بشأن الهجرة

قال عدة مساعدين بالكونجرس وخبراء في مجال الهجرة جرى إطلاعهم على الأمر إن من المنتظر أن يوقع الرئيس دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة يوم الخميس.

وقال المساعدون والخبراء الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن من المتوقع أن تشمل أوامر ترامب وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.