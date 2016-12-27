“المركزي الأوروبي” يطلب من “مونتي الايطالي” جمع 8.8 مليار يورو

قال مصدران مطلعان إن البنك المركزي الأوروبي أبلغ بنك مونتي دي باسكي الإيطالي بأنه يحتاجه إلى سد فجوة رأسمالية قدرها 8.8 مليار يورو (9.2 مليار دولار) وهي أعلى من تلك التي قدرها البنك في السابق عند خمسة مليارات يورو.

وكانت الحكومة الإيطالية وافقت يوم الجمعة الماضي على مرسوم بإنقاذ مونتي دي باسكي بعد أن عجز ثالث أكبر مصرف في إيطاليا عن الحصول على دعم المستثمرين لزيادة رأسماله بواقع خمسة مليارات يورو والتي كان في أمس الحاجة إليها.