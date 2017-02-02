مصادر: “أرامكو السعودية” تدرس زيادة إنتاج النفط والغاز بحقل البري

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قالت مصادر في قطاع النفط  إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية تدرس زيادة إنتاج النفط والغاز من حقل البري البحري.
وتابعت المصادر أن أرامكو ستضيف تدريجيا 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقل البري ربما من خلال بناء جزر حفر صناعية في الخليج مع معالجة الغاز المصاحب عالي الضغط لخفض نسبة الكبريت فيه في الخرسانية.
وسيضخ الغاز منخفض الضغط إلى محطة البري للغاز في الجبيل التي ستجري توسعتها في إطار برنامج لاستخلاص مزيد من سوائل الغاز الطبيعي والكبريت.
ودعت أرامكو الشركات للتقدم بعروضها للمخططات الهندسية الأولية وأعمال تصميم المشروع الذي يقدر أحد المصادر تكلفته الإجمالية بستة مليارات دولار.
وقال مصدران لرويترز إن تكلفة توسعة محطة الغاز تبلغ نحو 1.7 مليار دولار.
وتستغرق التصميمات الهندسية الأولية عادة حوالي عام لاستكمالها من تاريخ ترسية العقد.
وامتنعت أرامكو عن التعليق على خطط التوسعة.

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Tags:ارامكوالسعوديةنفط
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