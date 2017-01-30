مشتريات المركزي الياباني من السندات تتجهه لتسجيل أدنى مستوى منذ 2014

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يتجه بنك اليابان إلى شراء سندات حكومية بوتيرة هي الأدنى منذ أكثر من عامين خلال يناير/كانون الثاني الجاري، فيما يبدو أنه خفض تدريجي لبرنامجه الضخم لشراء السندات.

واشترى البنك المركزي الياباني سندات حكومية بقيمة 8.25 تريليون ين (72.1 مليار دولار) منذ بداية هذا الشهر وحتى الآن، ومن المتوقع أن يمتنع مسؤولو البنك عن شراء المزيد منها الثلاثاء القادم الذي يناسب موعد إعلان البنك عن سياساته النقدية.

وبهذا، تتجه مشتريات البنك من السندات الحكومية خلال الشهر الجاري إلى تسجيل أدنى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، حيث إنها تقل بأكثر من 10% عن المتوسط الشهري في العام 2016.

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Tags:المركزي اليابانيسنداتمشتريات
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امل صبرى

امل صبرى

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