مشتريات الأجانب تُعزز ارتفاع سوق دبي فى ختام التعاملات

واصلت مشتريات الأجانب في تعزيز ارتفاع أسهم سوق دبي المالي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، متجاهلة مبيعات الخليجيين والعرب.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب عند الإغلاق 353.56 مليون درهم، مقابل 305.24 مليون درهم هي إجمالي قيمة المبيعات، بمحصلة شراء بلغت 48.32 مليون درهم.

وجاءت محصلة تعاملات المؤسسات شرائية بقيمة 11.83 ألف درهم، بإجمالي مشتريات بلغ 167.04 مليون درهم، مقابل 167.03 مليون درهم هو إجمالي المبيعات.

في المقابل، جاءت تعاملات العرب بيعية بمحصلة قيمتها 31.85 مليون درهم من خلال تنفيذ عمليات بيعية قيمتها 153.74 مليون درهم، مقابل مشتريات قيمتها 121.89 مليون درهم.

واتجه الخليجيون للبيع بقيمة إجمالية بلغت 43.19 مليون درهم مقابل 31.77 مليون درهم، بمحصلة بيعية بلغت 11.42 مليون درهم .

كما تغلب السلوك الشرائي على تعاملات الإماراتيين بمحصلة بلغت 48.32 مليون درهم، بعد أن بلغت مبيعاتهم 305.24 مليون درهم، مقابل 353.56 مليون درهم للشراء.

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