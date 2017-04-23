“مسقط” يستهل أول تعاملات الأسبوع على استقرار

استهل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على استقرار مغلقاً عند نفس مستوى الجلسة الماضية عند 5475 نقطة ، وسط قيمة تداولات بلغت إجمالياً 2.36 مليون ريال .

وشهدت جلسة اليوم استقرار غالبية الأسهم المتداولة ، حيث أغلقت أسهم 13 شركة على استقرار ، في حين أغلقت أسهم 11 شركة على تراجع ، بينما أغلقت اسهم 8 شركات بمكاسب.

أما على صعيد الأسهم ، ارتفع سهم ” أريدو ” بنسبة 2 % عند 0.512 ريال ، تلاه سهم ” العنقاء للطاقة ” بنسبة 1.5 % عند 0.135 ريال ، وسهم ” الأنوار القابضة ” بنسبة 1 % عند 0.204 ريال ، ومن ثم سهم ” العمانية للاتصالات ” بنسبة 0.8 % عند 1.300 ريال .

في الجهة المقابلة ، تراجع سهما ” ريسوت للإسمنت ” و ” جلفار للهندسة والمقاولات ” بنسبة 2.5 % عند 1.150 ريال للأول ، و 0.078 ريال للثاني ، تبعهما سهم ” عمان والإمارات القابضة ” بنسبة 1.8 % عند 0.110 ريال ، وسهم ” الأسماك العمانية ” بنسبة 1.4 % عند 0.138 ريال ، كما تراجع سهم ” بنك مسقط ” بنسبة 1 % عند 0.400 ريال .