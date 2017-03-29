“مسقط للتمويل” تصادق على توزيع أسهم منحة بنسبة 7 %

صادقت الجمعية العمومية لشركة “مسقط للتمويل ” خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017، على توزيع أسهم منحة بنسبة 7 % وأرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة رأس المال الحالي 26.67 مليون ريال عدد الأسهم 266.72 مليون سهم نسبة الزيادة 7 % ( ما يعادل 7 أسهم لكل 100 سهم) رأس المال بعد الزيادة 28.54 مليون ريال عدد الأسهم بعد الزيادة 285.39 مليون سهم الأرباح النقدية النسبة الموزعة 10 % (ما يعادل 10 بيسات لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 2.67 مليون ريال تاريخ الاستحقاق 28 مارس 2017