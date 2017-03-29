“مسقط للتمويل” تصادق على توزيع أسهم منحة بنسبة 7 %

صادقت الجمعية العمومية لشركة “مسقط للتمويل ” خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017، على توزيع أسهم منحة بنسبة 7 % وأرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
أسهم المنحة
رأس المال الحالي
26.67 مليون ريال
عدد الأسهم
266.72 مليون سهم
نسبة الزيادة
7 % ( ما يعادل 7 أسهم لكل 100 سهم)
رأس المال بعد الزيادة
28.54 مليون ريال
عدد الأسهم بعد الزيادة
285.39 مليون سهم
الأرباح النقدية
النسبة الموزعة
10 % (ما يعادل 10 بيسات لكل سهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
2.67 مليون ريال
تاريخ الاستحقاق
28 مارس 2017