“مسقط للتمويل” تصادق على توزيع أسهم منحة بنسبة 7 %

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صادقت الجمعية العمومية لشركة  “مسقط للتمويل ” خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 2017، على توزيع أسهم منحة بنسبة 7 % وأرباح نقدية بنسبة 10 % من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

أسهم المنحة

رأس المال الحالي

26.67 مليون ريال

عدد الأسهم

266.72 مليون سهم

نسبة الزيادة

7 % ( ما يعادل 7 أسهم لكل 100 سهم)

رأس المال بعد الزيادة

28.54 مليون ريال

عدد الأسهم بعد الزيادة

285.39 مليون سهم

الأرباح النقدية

النسبة الموزعة

10 % (ما يعادل 10 بيسات لكل سهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

2.67 مليون ريال

تاريخ الاستحقاق

28 مارس 2017

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Tags:أسهمتمويلمسقط للتمويل
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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