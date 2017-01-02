“مساندة” تنجز 36% من مشروع مستشفى العين الجديد

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” أنها أنجزت 36% من مشروع مستشفى العين الجديد في مقر شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، والبالغة تكلفته 4.4 مليار درهم.

وأوضح علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إدارة إنشاء المباني بالإنابة في شركة “مساندة”، أن الشركة أنجزت الأعمال الخرسانية كافة للمبنى الرئيسي ومبنى الخدمات، وأعمال الهياكل المعدنية للمشروع، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم أعماله الإنشائية كافة نهاية 2018.

و يمتد المستشفى على مساحة 358 ألف متر مربع، ويحتوي على 688 سريراً منها 150 سريراً لإعادة التأهيل، ويضم اختصاصات عديدة منها صحة المرأة والولادة، وحديثي الولادة، وكذلك صحة الأطفال، وقسم الطوائ ووحدات للعناية المركزة، والأمراض الباطنية، كما يضم مرافق لمواقف السيارات تحت الأرض.