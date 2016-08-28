“مساندة ” تستكمل مناقصات ترسية بتكلفة أربعة مليارات درهم

استكملت شركة أبو ظبي للخدمات العامة ” مساندة” مناقصات ترسيات أعمال 15 مشروعاً من مشاريع البنية التحتية في الإمارة بتكلفة تجاوزت أربعة مليارات درهم.

وأوضح ” علي الحاج المحيربي” المدير التنفيذي لقطاع مشاريع المباني بالإنابة في “مساندة” أن أعمال الإنشاء تتضمن تنفيذ البنية التحتية للطرق الداخلية والخارجية والفرعية، وتم التعاقد مع شركات مقاولات عدة بهدف تنفيذها من بينها سيف بن درويش والخرافي ونايل بن حرمل وغنتوت للطرق والمواصلات والجابر .

وأشار إلى أن أعمال الترسية تضمنت خمسة مشاريع في مدينة زايد بلغت قيمتها أكثر من 2.4 ملياردرهم ومن المتوقع إنجازها مع نهاية 2019، إضافة إلى خمسة مشاريع في مجال أعمال الطرق والبنية التحتية في مدينة محمد بن زايد بقيمة نحو 500 مليون درهم على أن يتم إنجازها بداية عام 2018.

ولفت إلى أن مشروعات أعمال الطرق والبنية التحتية في جزيرة أبوظبي حوض غرب 2.52 بقيمة 93 مليون درهم ستنتهي خلال الربع الثالث من العام المقبل، وأعمال التربة التمهيدية في شمال الوثبة “منطقة 1 ” بقيمة 80 مليون درهم تبدأ الشهر المقبل وتستمر لمدة عام، بينما تبدأ أعمال مشروع طريق المرفأ مدينة زايد البالغ قيمتها 600 مليون درهم مطلع سبتمبر المقبل وتنتهي خلال مارس من عام 2019.

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