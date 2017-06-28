“مزايا القابضة” توضح تفاصيل استثماراتها في السوق القطري

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أوضحت شركة “مزايا القابضة” المدرجة في سوق دبي المالي تفاصيل استثماراتها في السوق القطري، لافتة إلى أن انكشافها على السوق القطري محدود للغاية.

وأشارت إلى أنها تخارجت من استثمارها المباشر في شركة مزايا قطر، وذلك خلال عام 2015، ولا زالت تمتلك عدد 50 ألف سهم وهي نسبة قدرها 0.05 % من أسهم شركة مزايا قطر وهي نسبة محدودة للغاية، حيث تبلغ قيمتها ما يعادل 42.620 د.ك تقريباً.

وذكرت أنها تمتلك حصة قدرها 17.5% في شركة قطر الأولى للتطوير العقاري (شركة كويتية زميلة)، والأخيرة لها استثمارات عقارية قيد الإنشاء بدولة قطر، ويمثل هذا الاستثمار نسبة قدرها 3.8% من إجمالي أصول شركة المزايا القابضة، كما هو ثابت بآخر بيانات مالية للشركة.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي حالي على المركز المالي للشركة، حيث إن قيمة الاستثمارات مسجلة بالقيمة الدفترية.

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Tags:أٍسواقاستثمارمزايا القابضة
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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