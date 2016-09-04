“مراس” تفتتح أحدث وجهة تسوّق عبر “ذا أوتلت فيليدج”

أعلنت مِراس، الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي أضافت الى دبي وجهات ابتكارية فريدة مثل “سيتي ووك”، و”ذا بييتش”، و”بوكس بارك”، و”لاست إكزت” عن افتتاحها في بداية سبتمبر “ذا أوتلت فيليدج”، الذي يوفّر للزوّار تجربة تسوّق فريدة من نوعها، ويضمّ أكثر من 125 علامة تجارية منها “غاليري لافاييت” و”DKNY” و”دانهيل” وغيسيبي زانوتي” وغيرها.

ويعتبر “ذا أوتلت فيليدج” الوجهة المثالية للحصول على أزياء راقية من علامات تجارية ضخمة بأسعار استثنائية, بالإضافة إلى ثلاث متاجر ضخمة و مرافق للترفيه العائلي و مجموعة من المطاعم العالمية. ويتزامن الافتتاح مع بلوغ موسم السفر في الإمارات أوجّه، اذ سيوفر للسياح والمقيمين وجهة جديدة ضمن أجواء ايطالية في إمارة دبي.

ويقع “ذا أوتلت فيليدج” في جبل علي على شارع اليشخ زايد بالقرب من دبي باركس آند ريزورتس ويمكن الوصول إليه بسهولة من وسط دبي وأبوظبي. وسيضفي بعداً جديدا إلى قطاع التجزئة المزدهر في دبي حيث يتوقع أن يستقطب حوالى 30 ملايين زائر سنويا.

يمتدّ “ذا أوتلت فيليدج” على مساحة 1.5 مليون قدم مربع في مرحلته الأولى مع مراحل أخرى ستفتح في المستقبل لتوفر مساحة 3 مليون قدم مربع إضافية ولتشمل أكثر من 400 علامة تجارية تحت صقف واحد موفرة خيارات متنوعة من الأزياء وتجربة تسوّق فريدة بأسعار إستثنائية. وقد استوحي تصميمه من قرية سان جيمينيانو الواقعة على مرتفعات إقليم توسكانا الإيطالي التي تشتهر بحرفيّتها الأصيلة وتميّز أسلوبها وغنى ثقافتها، وكانت منظمة اليونيسكو قد ضمّت المركز التاريخي لهذه القرية إلى قائمة مواقع التراث العالمي.

تقدم متاجر “ذا أوتلت فيليدج” التي ستستقبل المتسوّقين أزياء معاصرة وراقية، وملابس وتجهيزات رياضية، وأثاثاً وأدوات منزلية.

وسيجد محبّو الموضة علامات تجارية كثيرة منها “تيد بيكر”، و”تومي هيلفيغر”، و”ديزل”، و”بي سي بي جي ماكس أزريا”، إلى جانب متاجر تضمّ علامات متعددة مثل “برايسلس” و”إتوال” التي تضم ايضا علامات عالمية مثل فندي و فالونتينو و دولشي اند غابانا و توم فورد و جيمي شو و توري بورش و جيفنشي و كنزو. أما محبو الديكور فقد خصصت لهم متاجر مثل “آتي إسنشلز” و”فيلروي أند بوخ” حيث يمكنهم أن يجدوا أثاثاً وتصاميم فاخرة. كذلك، أتاح “ذا أوتلت فيليدج” لعلامات كبيرة مثل غاليري لافاييت” و”إم ميسوني” و “بيبي” و”روبرتو كافالي” فرصة افتتاح أول متاجر للتخفيضات لهم في المنطقة.

في هذا الإطار، قال سعادة عبد الله الحباي رئيس مجموعة مراس: “يعتبر “ذا أوتلت فيليدج” جزءاً من التزام شركة مراس بخطة دبي للأزياء 2020 التي من شأنها أن تساهم في تنويع نسيج متاجر التجزئة في دبي وترسّخ مكانتها كعاصمة عالمية متقدّمة للموضة. يلبّي خليط متاجر التجزئة العريقة والعلامات التجارية الموجودة في “ذا أوتلت فيليدج” أذواق المقيمين في الإمارات وزوّارها، ونحن على ثقة بان الزوار سيحظون بتجربة تسوق لامثيل لها.”

استوحي تصميم “ذا أوتلت فيليدج” من قرية سان جيمنيانو والتي تتميز بعدم تطابق الحجارة وبمجموعة تفاصيل مبهرة منها النوافير المتعددة والآبار المائية التي يعتقد انها تحقق الأمنيات. وسيشعر الزوار انهم انتقلوا إلى قلب إيطاليا، موطن بعض من أهمّ علامات الأزياء العريقة في العالم، ويستفيدون من أفضل العروض المتاحة في المنطقة. أما الزوار الذين يرغبون في الاستراحة بعد التسوّق في المتاجر الرائعة، فيمكنهم أن يجدوا في ساحات هذه الوجهة الأنيقة عدداً من المطاعم مثل “بي إف تشانغز”، و”أوبريشن فلافل”، و”تاشاس” و”جوديفا” و”ذا براس”.

يضمّ “ذا أوتلت فيليدج” أكثر من ألفين موقف مجانيّ للسيارات وخدمة صف السيارات. كذلك، ستتوافر حافلات فخمة مجانية لنقل الزوار من بعض الفنادق والمعالم السياحية الشهيرة في دبي بما فيها “ذا بييتش”.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع التالي: www.theoutletvillage.ae أو الاطلاع في الأسفل على كامل لائحة المتاجر التي ستفتتح في سبتمبر وتلك التي تأكّد افتتاحها عام 2016.

مواعيد العمل: من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 ليلاً، ومن الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل.

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