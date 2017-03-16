“مراس القابضة” تفتتح وجهة ترفيهية افتراضية جديدة في دبي

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أعلنت شركة مراس القابضة أنها ستفتتح وجهة ترفيهية جديدة في دبي بالتعاون مع شركة “ذا فويد” الأمريكية يوم 24 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة أن الوجهة الترفيهية الجديدة ” غوستباسترز- دايمنشن” تتيح للزوار الدخول إلى عالم خيالي يقوم على التجول في شوارع نيويورك ومطاردة الأشباح وملاحقة مخلوقات مرعبة ضمن بناء سكني.

ولفتت إلى أنها خصصت مساحة مزودة بتجهيزات ومؤثرات تفاعلية وتقنيات واقع افتراضي تسمح للمشتركين التفاعل مع بعضهم ومع محيطهم من خلال النظر، والسمع، والشم، والحركة.

يشار إلى أن فكرة الوجهة الترفيهية الجديدة مستوحاة من فيلم تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن تفاصيل حياة مجموعة من مطاردي الأشباح والأرواح الشريرة وتفاصيل مغامراتهم.

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Tags:دبيمراس القابضةوجهات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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