“مراس القابضة ” تفتتح غابة استوائية في مشروعها سيتي ووك بدبي

أعلنت شركة “مراس القابضة”، عن افتتاح “ذا جرين بلانيت” في مشروعها سيتي ووك بدبي، وهي عبارة عن غابة استوائية تحوي أكثر من 3 اَلاف نبتة وحيواناً مميزاً.

وتضم الغابة حوضاً مائياً يحوي أنواعاً مختلفة من أسماك الأربيمة وعظميات اللسان والأسماك الرقيطة، إضافة إلى وجود قبة مشرفة على أكبر شجرة داخلية في العالم من صنع الإنسان، وحيوانات استوائية فريدة مثل طيور الطوقان الأمريكية الجنوبية و السحليات التمساحية والنيص المذيّل.

وأشار “براد ماكتافيش” كبير المهندسين في ” ذا جرين بلانيت” إلى أنه تم الإستعانة بعلماء حيوانات، و أخصائيي أحياء مائية، ومهندسي إنشاءات، ومهندسين ميكانيكيين، وذلك بهدف تصميم النظام البيئي للغابة الإستوائية.

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