“مراس القابضة” تعتزم افتتاح وجهة مائية جديدة باسم “مرسى السيف”

قالت مجموعة مراس القابضة أنها تخطط لافتتاح وجهتها المائية الجديدة باسم “مرسى السيف” على خور دبي في عام 2018، مشيرة إلى أن الأعمال الإنشائية للمشروع وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضحت المجموعة أن الوجهة الجديدة تمتد على مساحة تزيد على 1.8 كيلومتر، وتضم ثلاثة فنادق بطاقة استيعابية تصل 550 غرفة فندقية، و 490 محلاً تجارياً منها 186 وحدة صغيرة مخصصة للأسواق التقليدية، بالإضافة إلى مرسى يتسع إلى 56 راكباً.

وأشارت إلى انها قامت ببناء منطقة تراثية ضمن المشروع تمتاز بأسواقها الصغيرة المتقاربة والمخصصة لبيع الذهب والقماش والتوابل والعطور، و تضم هذه المنطقة مطاعم عربية وشعبية ومحطات للعبرات، كما خصصت أماكن للتعرف على أنماط الحياة الإماراتية التي عاشها أهل دبي في الخمسينات والاطلاع على تقاليد الغوص وصيد اللؤلؤ، والأسماك والقوارب.