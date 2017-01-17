“مدينة مصدر” تسجل 140 شركة جديدة خلال 2016

سجلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر أكثر من 140 شركة جديدة خلال العام 2016، ليرتفع بذلك عدد الشركات المسجلة إلى نحو 340 شركة محلية وعالمية.

وأوضح محمد الفردان مدير إدارة المنطقة الحرة في مدينة “مصدر” أن الشركات المحلية تمثل نحو 20% إلى 30% من إجمالي المؤسسات العاملة بالمدينة موزعة ما بين شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات مؤخراً مع مجلس أبوظبي للتعليم، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف تشجيع رواد الأعمال على تأسيس مشاريعهم في المنطقة الحرة للأعمال في مدينة مصدر.