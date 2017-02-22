مخزونات النفط الخام العالمية ستواصل تراجعها

يتوقع “جولدمان ساكس” مواصلة تراجع مخزونات النفط الخام العالمية بسبب تخفيضات الإنتاج والنمو القوي للطلب، على الرغم من أن المخزونات من المحتمل أن ترتفع في الولايات المتحدة.

وأكد المصرف الأمريكي توقعه لارتفاع أسعار الخام الأمريكي وبرنت إلى 59 دولارًا و57.50 دولار للبرميل على الترتيب في الربع الثاني، قبل أن تتراجع إلى 57 دولارًا و 55 دولارًا لباقي عام 2017.

وأضاف البنك في مذكرته قائلاً: على الرغم من وصول تخفيضات الإنتاج إلى مستوى عال وتاريخي من الامتثال بلغ 90%، إلا أن الانتعاش في نشاط الحفر الأمريكي تجاوز حتى الحد لأعلى لتوقعاتنا الجماعية.